Підрядника судитимуть за заволодінні понад 650 тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту школи. Подробиці справи повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Розслідування виявило, що обвинувачений виконував підрядні роботи з капітального ремонту та термомодернізації будівлі школи в селищі Немішаєве. Знаючи, що роботи на об'єкті не виконані в повному обсязі та не відповідають проєктно-кошторисній документації, підрядник склав і передав замовнику підроблені звітні документи.

Після розслідування встановлено, що неправомірно перераховано понад 650 тис. гривень на рахунок підприємства. Отримані кошти гендиректор використав в інтересах підприємства, за що він обвинувачується.

На прохання прокуратури було застосовано арешт до майна обвинуваченого та накладено заборону на розпорядження коштами підприємства.

Проведення досудового розслідування здійснювалося слідчими Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області.

Ювенальні прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора приватного підприємства за фактами заволодіння коштами місцевого бюджету, службового підроблення, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

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