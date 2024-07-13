Крім працівника бюро судмедекспертизи, до складу банди входив ІТ-фахівець, який отримав несанкціонований доступ до банківських додатків.

СБУ і Нацполіція затримали у Дніпрі осіб, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ. Подробиці кричущої справи повідомили у прес-службі СБУ.

За документами справи, злочинна група відібрала всі заощадження військових, чиї тіла були доставлені для судово-медичної експертизи до Дніпра. Для виконання злочину зловмисники залучили співробітника обласного бюро судово-медичної експертизи. Він крадів особисті речі загиблих військових на території моргу.

Серед украдених предметів були платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. За допомогою цих пристроїв зловмисники отримували доступ до банківських додатків і переказували гроші на свої рахунки.

У результаті цього методу зловмисники також оформляли онлайн-кредити, які потім знімали в найближчих банкоматах.

Шахраї намагалися провести операції як можна швидше, поки фінансові установи не отримали повідомлення про смерть справжніх власників банківських рахунків. У цей спосіб зловмисники заволоділи майже 1,5 мільйонами гривень, які належали загиблим захисникам України.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх п'ятьох учасників цієї схеми, які, за даними слідства, діяли в рамках злочинного угруповання.

Крім працівника бюро судмедекспертизи, до складу банди входив ІТ-фахівець, який отримав несанкціонований доступ до банківських додатків полеглих воїнів, а також рецидивіст, який вже мав судимість.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки фігурантів, а також картки, особисті речі та форму загиблих військовослужбовців. Зловмисники перебувають під вартою і можуть отримати до 8 років позбавлення волі.

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