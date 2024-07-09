В Укренерго відмінили "день без відключень", який мали запровадити в деяких областях України.

"Укренерго скасувало запланований "день без відключень" для усіх областей України з 9 по 24 липня. Це рішення пов'язане з критичним дефіцитом потужності в енергосистемі та збільшеним споживанням електроенергії через спеку. Про це повідомила пресслужба компанії.

Відміна запланованого графіка вимірювань призвела до того, що в усіх областях не буде проведено вимірювання фактичного рівня споживання електроенергії протягом двох тижнів, як було спочатку заплановано. Це вплинуло на можливість скорегувати розподіл електроенергії, необхідний для підготовки до опалювального сезону.

Основною причиною скасування стало значне збільшення споживання електроенергії, що викликане підвищеною температурою, що зробило проведення вимірювань неможливим без загрози для стабільності системи. Літній сезон зазвичай супроводжується збільшеним використанням кондиціонерів та вентиляторів, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

Очікується, що до кінця липня частину генераційних потужностей виведуть з ремонтів, що дозволить значно пом'якшити графіки відключень. Це сприятиме полегшенню ситуації з електропостачанням. У серпні ситуація має ще більше покращитися завдяки завершенню планових ремонтів енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов, що знизить навантаження на енергосистему."

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову