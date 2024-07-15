В Одесі лікарі підробляли діагнози про психічні захворювання, щоб допомогти ухилянтам.

Правоохоронці розкрили схему, в якій 44-річний завідувач відділення Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, лікар-ординатор, заробляли на призовниках. Вони забезпечували клієнтам фальшиві діагнози психічних захворювань за чималу винагороду, за що тепер можуть потрапити за ґрати.

Пресслужба ГУНП в Одеській області надала деталі схеми: лікарі фальсифікували діагнози у призовників, видаючи довідки про стаціонарне лікування. За таку довідку, підписану лікарем-ординатором, "клієнт" платив 1 000 доларів. Загальна сума, яку отримували шахраї з одного призовника, становила близько 165 тисяч гривень. Правоохоронці затримали лікарів під час отримання першої частини хабара.

Під час обшуків у службових кабінетах і за місцем проживання медиків було вилучено:

1 000 доларів, отримані за "послуги"

службову документацію

флешносій

мобільні телефони

чорнові записи

Крім того, було вилучено майже 49 тисяч доларів, 500 тисяч гривень, понад 1100 євро та кілька фунтів. Правоохоронці з'ясовують законність походження цих коштів у ході слідства.

Батькові та синові пред'явлено підозру в хабарництві за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає до десяти років ув'язнення. Суд тимчасово відсторонив їх від займаних посад. Надалі правоохоронці встановлюватимуть кількість "пацієнтів", які скористалися незаконними послугами.

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