Правоохоронці розкрили схему, в якій 44-річний завідувач відділення Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, лікар-ординатор, заробляли на призовниках. Вони забезпечували клієнтам фальшиві діагнози психічних захворювань за чималу винагороду, за що тепер можуть потрапити за ґрати.
Пресслужба ГУНП в Одеській області надала деталі схеми: лікарі фальсифікували діагнози у призовників, видаючи довідки про стаціонарне лікування. За таку довідку, підписану лікарем-ординатором, "клієнт" платив 1 000 доларів. Загальна сума, яку отримували шахраї з одного призовника, становила близько 165 тисяч гривень. Правоохоронці затримали лікарів під час отримання першої частини хабара.
Під час обшуків у службових кабінетах і за місцем проживання медиків було вилучено:
- 1 000 доларів, отримані за "послуги"
- службову документацію
- флешносій
- мобільні телефони
- чорнові записи
Крім того, було вилучено майже 49 тисяч доларів, 500 тисяч гривень, понад 1100 євро та кілька фунтів. Правоохоронці з'ясовують законність походження цих коштів у ході слідства.
Батькові та синові пред'явлено підозру в хабарництві за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає до десяти років ув'язнення. Суд тимчасово відсторонив їх від займаних посад. Надалі правоохоронці встановлюватимуть кількість "пацієнтів", які скористалися незаконними послугами.
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