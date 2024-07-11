Він встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану протягом кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю з Сумської області. Подробиці повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що він за гроші передавав інформацію з обмеженим доступом мешканцям прикордоння.

У лютому 2024 року чоловік запропонував місцевому жителю допомогу у безперешкодному перевезенні автомобілем в межах прикордонного району, коли той намагався вивезти свої речі з зони бойових дій в безпечне місце. Правоохоронець обіцяв надати інформацію про розміщення військових підрозділів, блокпостів Збройних Сил та паролів для безперешкодного проїзду.

Фігурант також погрожував, що у разі відмови особисто буде перешкоджати громадянину у пересуванні по прикордонних районах.

Він встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану протягом кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.

Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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