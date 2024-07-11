Зазначається, що опитування, на яке хочуть витратити 2 мільйони, проводитимуть на всій території України.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виділило понад 1,7 мільйона гривень на проведення стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні. Тендер розміщено в електронній системі публічних закупівель "ProZorro". Українці в мережі активно обговорюють цю новину.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало оголошення про закупівлю 18 червня 2024 року. Вартість закупівлі становила 1 740 700 гривень. Згідно з умовами, опитування має проводитися на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон бойових дій, протягом не більше ніж 45 календарних днів, починаючи з 15 вересня 2024 року.

НАЗК 4 липня 2024 року обрало переможця тендеру, яким стала компанія ТОВ "ІНФО САПІЄНС", яка запропонувала вартість послуг у розмірі 1 736 766 гривень. Ця компанія єдина, що подала пропозицію на цьому тендері.

В коментарях українці висловлюють обурення через цей тендер: "Навіть тут корупція...", "Чуваки пиляють бабло на рівному місці", "Жесть...одні матюки лиш приходять в голову", "Давай я проведу опитування за такі бабки. Вони людей за віслюків мають", "Повісити того хто зробив цей тендер", "Зрозуміло. Корупція на корупції, і корупцією поганяє".

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