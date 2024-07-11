У Львові розглядали справу двох військових, які незаконно скопіювали та поширили конфіденційну інформацію. Личаківський районний суд насадив штраф обом чоловікам і вимагав від них сплатити судовий збір.

Військовий незаконно скопіював і переслав бойове розпорядження, в якому були вказані населені пункти для виконання завдань, необхідна кількість техніки та персоналу. Цей документ він передав солдату своєї роти, що призвело до витоку секретної інформації. Чоловік визнав свою провину, але не з'явився на засідання суду.

Водночас журналісти виявили у судовому реєстрі ще одну постанову щодо іншого військового, якого звинуватили в незаконному копіюванні бойового розпорядження під час виконання службових обов'язків.

Відзначили, що можливо, йдеться про одну й ту ж справу. Обвинувачений визнав свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення і також не з'явився на засідання суду.

Відомо, що секретну інформацію знищили одразу після виявлення факту порушень. За даними суду, справи порушників розглядали окремо, але обом призначили однакове покарання — штраф у розмірі 170 гривень та сплата судового збору 605 гривень.

Нагадаємо, що на Закарпатті прикордонники розкрили справу щодо мешканців Одеської та Полтавської областей, які зловживали коштами, зібраними на лікування важкохворих дітей. Крім цього, у телефоні одного з чоловіків виявили листування, де він висловлював похвалу росії.

Джерело: Zaxid.net

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