Українцям розповіли, де можна знайти вакансію, за яку пропонують 50 тисяч гривень та можливість бронювання.

В Україні багато працівників можуть отримати бронювання від мобілізації, зазвичай працюючи на підприємствах, важливих для економіки та обороноздатності країни.

Однак не лише в цих сферах надають бронь – чимало вакансій із цією "опцією" є також у сфері обслуговування, де роботодавці пропонують високу зарплату.

Вакансії з бронюванням у сфері обслуговування Зараз на сайті work.ua понад 570 актуальних вакансій з бронюванням у сфері обслуговування. Серед найоплачуваніших позицій:

Регіональний менеджер кафе OKKO – зарплата 50 000 грн (планування для стійкого розвитку та безперебійної роботи кафе, підвищення прибутковості закладу, виконання бюджетних планів тощо);

Кур'єр з власним вантажним авто (3,5 т, гідроборт) у компанію "Нова пошта" – зарплата 50 000 грн (адресна доставка або забір посилок клієнтів, оформлення супровідних документів, підтримка авто у належному технічному стані тощо);

Монтажник кондиціонерів – зарплата 45 000 грн (монтажні роботи, підключення та тестування кондиціонерів, діагностика та усунення несправностей тощо);

Кухар у ресторан мережі магазинів "Сільпо" – зарплата від 27 000 до 46 000 грн (вимоги: досвід роботи кухарем від 1 року, відповідна освіта).

Існують і вакансії з нижчою оплатою, але також з можливістю бронювання від мобілізації. Наприклад, "Нова пошта" пропонує зарплату 3 500 грн прибиральникам приміщень.

Джерело: 5692

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