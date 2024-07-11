У Харківській області працівники Служби безпеки України затримали агента російського військового розвідувального управління (ГРУ), який слідкував за рухом військових колонн Збройних сил України і передавав отриману інформацію через чат-боти російських збройних сил. Зловмисником виявився помічник машиніста в локомотивному депо регіональної філії Укрзалізниці.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі СБУ.

Працівник 78-го розвідувального центру головного управління генерального штабу збройних сил росії звербував помічника машиніста в локомотивному депо регіональної філії Укрзалізниці. Цей працівник збирав інформацію про маршрути залізничних ешелонів, які перевозили важке озброєння та боєприпаси українських Збройних Сил на передову. Використовуючи свій доступ до кабіни локомотива, зрадник слідкував за напрямками руху військових колон.

Отримані ним дані розвідки мали намір використовуватись окупантами для підготовки ракетних і дронових ударів проти залізничної інфраструктури регіону. Ці дії спрямовувались на перекриття постачання озброєння та боєприпасів для українських захисників.

Проте спеціальна служба контррозвідки Служби безпеки України завадила планам ворога і затримала особу, яка намагалася передати свій звіт агресору. Також встановлено, що цей зрадник відслідковував місця розташування фортифікаційних споруд та укріпрайонів оборонців Харкова.

За висновками слідства, залізничник був активним користувачем прокремлівських Telegram-каналів, де він висловлював свої антиукраїнські погляди.

Під час проведення обшуків у залізничному вагоні, де працював зрадник, а також у його місцевості, були вилучені мобільні телефони та сім-карти з матеріалами, що підтверджують його злочинну діяльність. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею 111 частини 2 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник знаходиться утримуваним під вартою, а йому загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

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