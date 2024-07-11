Прогнозується зростання споживчих цін у 2024 році, а прогнозована середня зарплата у 2024 році знизиться.

Економіка України значно постраждала внаслідок початку повномасштабної війни. Зараз ситуація в цій сфері покращилася. Міністерство економіки виправило свої прогнози щодо змін у рівні заробітної плати на цей рік. Прогнозований ріст споживчих цін також буде переглянутий.

Згідно з новими прогнозами, очікується таке зростання споживчих цін: У середньому за весь рік вони підвищаться на 5,4%. З грудня одного року до грудня наступного року ціни зростуть на 7,9%.

Згідно з прогнозами на поточний рік, уряд очікував, що середнє значення інфляції складе 8,5% за весь рік. З грудня до грудня це значення мало б становити 9,7%.

У попередньому прогнозі очікувалось, що середня зарплата досягне рівня 21 809 гривень. Однак нові дані свідчать про те, що цей показник може бути меншим і складе приблизно 20 581 гривень.

Цікаво, що у попередньому прогнозі реальне зростання зарплати оцінювалося на 8,5%. В теперішньому прогнозі це значення скориговано до 12%. Цей ріст пояснюється коригуванням інфляційних очікувань.

Нагадаємо, що можливість працювати з дому стає все популярнішою в Україні, і на це є вагомі причини. Працівники більше не витрачають час і гроші на дорогу до офісу, мають доступ до ширшого кола роботодавців, можуть працювати не лише у своєму місті, а й по всій країні та навіть у світі. Крім того, деякі позиції дозволяють заробляти значні суми, наприклад, в Одесі – 30 000 грн і більше.

Джерело: Мінекономіки.

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