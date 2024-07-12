Щоб документувати виконання цього завдання для ворога, вона записала свої дії на камеру мобільного телефону під час підготовки та вчинення злочину.

СБУ і Нацполіція затримали поплічницю рф, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії і готувала диверсії проти ТЦК. Подробиці повідомили у прес-службі СБУ.

Спільно з Національною поліцією, Служба безпеки України затримала жінку, яка підпалювала об'єкти на Кіровоградщині за замовленням іноземного розвідувального управління.

За даними контррозвідки СБУ, ця особа намагалася підпалити службовий пікап інструктора підрозділу "Омега" Національної гвардії. Вона використовувала легкозаймистий розпалювач, вже заздалегідь відслідковуючи місце паркування автомобіля українського військовослужбовця.

Після згоди з окупантами, жінка, яка діяла на їхній стороні, під час комендантської години підійшла до автомобіля Національної гвардії та підпалила його.

Щоб документувати виконання цього завдання для ворога, вона записала свої дії на камеру мобільного телефону під час підготовки та вчинення злочину. Використати відеозаписи планувалося агресором для проведення спеціальних інформаційних операцій з метою дискредитації існування антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині.

Контррозвідники СБУ затримали фігурантку по гарячих слідах, протягом доби, коли вона вчинила злочин. Як встановило розслідування, наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК із застосуванням коктейлю Молотова.

Затриманою виявилась 28-річна жителька Олександрії. Вона привернула увагу агресора через активність у Телеграм-каналах, де шукала можливості для легкого заробітку. За свої дії їй обіцяли "грошову винагороду", розмір якої залежав від розміру пожежі.

Під час обшуків у неї було вилучено мобільний телефон з доказами злочину, а також складові для саморобної запалювальної суміші та одяг, у якому вона вчиняла підпал. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.