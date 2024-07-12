Мати загиблого військового Іллі Чернілевського, Ольга, заявила про біль за свого сина та інших військових, які загинули у складі 110-ї бригади ЗСУ.

У одній з бойових бригад ЗСУ виникла нова ситуація конфлікту. Матері загиблих військових стверджують, що у 110-й бригаді ставлення до людей є недостойним, називаючи його "як до одноразового ресурсу". Про це повідомила Ольга Чернілевська, мати загиблого воїна Іллі Чернілевського.

Син жінки, український поет, співак, композитор, перекладач, актор дубляжу Ілля Чернілевський загинув 7 травня 2022 року біля cела Кам'янка Покровського району Донецької області, захищаючи Україну від російських окупантів.

Мати загиблого військового Іллі Чернілевського, Ольга, заявила про біль за свого сина та інших військових, які загинули у складі 110-ї бригади ЗСУ. Вона висловила переконання, що керівництво бригади не забезпечило належної підтримки своїм бійцям, яких розстріляли 7 травня 2022 року.

"Нагородження комбрига Чумака Золотою зіркою – плювок на їхні могили й підтвердження думки: що більше знищено людей, то вищу нагороду матимуть командири. Ставлення до людей як до одноразового ресурсу – цим славиться 110-та", – каже мати воїна.

Крім того, Ольга Чернілевська наводить розповідь ще однієї з тисяч нещасних матерів: "Мій син поранений, контужений опинився в госпіталі. Телефона немає, цифри він не пам'ятає, все плутається. Згадав тільки прізвище матері, тобто моє, і дружина одного пораненого, велика їй подяка, знайшла мене через соціальні мережі. А з бригади ніхто нічого не повідомляв. Навіть як везли його в госпіталь, не кинули сумки з документами та телефоном. Це означає, що дійсно люди там нічого не варті. Вони одноразове м'ясо, яке нікому не потрібне".

Жінка висловила надію, що, можливо, керівництво бригади побачить її слова і згадає, що кожен військовий там також є сином або дочкою, кого чекають і переживають так само, як і сотні інших матерів їхніх підлеглих.

Источник: ТСН.

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