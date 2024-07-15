Деякі українці, які змушені були евакуюватися до безпечніших регіонів через повномасштабну війну, можуть отримати державну матеріальну допомогу, за умови виконання певних вимог.

Це питання висвітлено у повідомленні "Юридичного порадника для ВПО".

Відповідно до постанови уряду № 1195 від 21 жовтня 2022 року, матеріальна допомога надається громадянам, які евакуюються з населених пунктів, що знаходяться у зонах воєнних/бойових дій або потенційно небезпечних зонах. Йдеться про централізовану евакуацію на поїзді чи автобусах. Необхідно виконати наступні вимоги:

громадяни не отримували допомогу за рахунок коштів інших міжнародних організацій;

вони не отримували раніше матеріальну допомогу, передбачену для евакуйованого цивільного населення.

Як отримати грошову допомогу

Щоб отримати матеріальну допомогу під час евакуації, потрібно:

Збірний пункт евакуації в день евакуації повинен подати інформацію про фактично евакуйованих громадян. Після перевірки даних, АТ "Укрпошта" чи АТ "Укрзалізниця" виплатять грошову допомогу. Кошти можна отримати у приймальному пункті евакуації.

Розміри фінансової допомоги

У 2024 році розмір матеріальної допомоги становить:

3 тисячі гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тисячі гривень — для інших осіб.

Фінансову допомогу під час евакуації можна отримати лише один раз. У випадку обставин, що заважають виплаті матеріальної допомоги (наприклад, відсутність електроенергії чи можливості надання е-послуг), виплата буде перерахована протягом п'яти днів після усунення цих обставин.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову