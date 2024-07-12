Він був визнаний придатним до військової служби та отримав повістку на 20 лютого - проте у військовому комісаріаті не з'явилися.

В Україні за ухилення від мобілізації засудили чоловіка, який рік не міг отримати висновок медкомісії. Він цілий рік проходив медогляд, на який його направили у ТЦК. Деталі оприлюднили у вироку Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області.

У лаві підсудних опинився чоловік, що родом із села Кропивня. Він виховує неповнолітню дитину і працює трактористом. За даними слідства, його визнано придатним до військової служби й він отримав повістку на 20 лютого. Однак у військовому комісаріаті не з'явився.

На суді чоловік частково визнав свою вину. Він розповів, що отримував повістки ще з початку 2023 року і з лютого того ж року почав проходити військово-лікарську комісію у селищі Хорошів. Проте завершити медичний огляд він мав у Житомирі, але так і не з'явився туди.

У грудні 2023 року його спіймали і вручили направлення на повторну військово-лікарську комісію. 16 лютого 2024 року він врешті-решт завершив медичний огляд у Житомирі і був визнаний придатним до військової служби.

Він заявив, що не погоджується з висновком лікарів, оскільки "мав проблеми із спиною та серцем". Незважаючи на це, він не звертався до вищої комісії чи суду. Того ж дня йому вручили "бойову повістку" та попередили про можливе покарання за неявку.

У ТЦК порушник не з’явився, бо "не було чим доїхати". Він зазначив, що має дитину і сплачує за неї аліменти, але вона проживає окремо — з колишньою дружиною. Українець зізнався, що служити не хоче.

Працівник військкомату заявив, що чоловік перебуває на обліку військовозобов’язаних з 1996 року, і висновок військово-лікарської комісії підтвердив відсутність скарг на здоров’я. Військовий також повідомив, що 20 лютого на чоловіка було відправлено службовий автомобіль, проте з будинку вийшла "якась дівчина", яка повідомила, що призовник "пішов зранку у невідомому напрямку та його немає вдома".

Чоловіка визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі.

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