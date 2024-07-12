Суд встановив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 3 млн гривень.

У Києві правоохоронці повідомили про надання підозри жінці, яка, використовуючи вигадану схему закупівлі дронів для Збройних Сил України, обманом викрала мільйони гривень у громадян. У жінки явно нічого святого не лишилося. Про це повідомили в поліції Києва.

Слідчі поліції Києва виявили, що директорка благодійного фонду привласнювала кошти, призначені для закупівлі обладнання на потреби української армії.

Після отримання пожертв від благодійників, вона спочатку частково придбала та постачала дрони до війська. Проте пізніше вона припинила спілкування з благодійниками і почала привласнювати отримані кошти.

"Ми зібрали необхідну доказову базу та встановили трьох потерпілих, які постраждали від дій 34-річної харків'янки. А загалом ошукані громадяни перевели близько 10,5 мільйона гривень на рахунок зловмисниці", – розповів слідчий поліції столиці Нікіта Коршак.

Фігурантці було оголошено про підозру у шахрайстві. Суд встановив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень. Зловмисниці загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники розкрили справу щодо мешканців Одещини та Полтавщини, які незаконно привласнювали кошти, призначені на лікування тяжкохворих дітей. У телефоні одного з затриманих правоохоронці виявили переписку, де він висловлював сподівання на перемогу росії у війні проти України.

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