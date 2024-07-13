Капітана ДСНС було звинувачено у державній зраді, але на суді той вигадав, як спробувати викрутитися.

У Дніпропетровській області капітана ДСНС засудили до позбавлення волі з конфіскацією всього його майна. Він був звинувачений у державній зраді за співпрацю з російськими окупантами від перших днів війни.

Про це йдеться у вироку Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Працівника ДСНС звинуватили в тому, що він з початку війни і до квітня 2022 року співпрацював з російською ФСБ, передаючи через Viber дані про блокпости на Дніпропетровщині та секретні паролі. Він також надав окупантам докладні інструкції про те, як поводитись на блокпостах і які слова вживати.

Під час комунікації він попереджав, що неспівпадіння паролів може свідчити про злив інформації, і силовики можуть шукати того, хто передав дані.

Чоловіка звинуватили у державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України. На суді колишній рятувальник провину не визнав та заявив, що мовляв справа проти нього сфальсифікована, а працівники СБУ використовували недозволені методи слідства.

Однак суд, проаналізувавши матеріали, визнав чоловіка винним. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Крім того, суд вирішив позбавити чоловіка спеціального звання - капітан служби цивільного захисту.

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