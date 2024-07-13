Рівень споживання електроенергії зростає через спеку, тому відключень світла стає більше, але полегшення настане.

В "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії зростає внаслідок спеки. Це призводить до необхідності застосування до чотирьох черг відключень у певні години.

В ефірі телеканалу "Київ 24" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, коли українці відчують полегшення.

На практиці це означає, що в деяких місцях світло відсутнє протягом 14 годин на добу. Тобто, аномальна спека, спричинена суттєвим дефіцитом енергії в системі, який є результатом терористичних нападів росії на українську енергетику, призвела до таких тривалих відключень.

Володимир Омельченко повідомив, що деяке покращення ситуації та менша кількість відключень можливі орієнтовно через 10 днів.

"Дефіцит електроенергії, на мій погляд, буде продовжуватися ще десь днів 10, а потім буде зменшуватися. Буде спадати спека, планується виведення з експлуатації одного атомного енергоблока, можливо покращиться ситуація на ТЕЦ та ГЕС", — зазначив експерт.

Водночас він наголосив, що кількість відключень світла зменшиться лише за умови відсутності нових масштабних атак на українську енергосистему.

Нагадаємо, якщо не виконувати сплату за використану електроенергію, споживача можуть відключити від загальної електричної мережі. Проте це правило не застосовується до певних категорій громадян. Особи з вразливих категорій обслуговуються без черги і мають пріоритет у відновленні постачання після відключень.

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