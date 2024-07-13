З метою відшкодування збитків прокурором було заявлено позов та накладено арешт на майно обвинуваченого.

Підприємець, який заволодів бюджетними коштами, постане перед судом. Про це повідомили у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури. Там уточнили, що чоловік здійснив схему наживи на ремонті доріг.

За даними слідства, підприємець, який мав ділові контакти з однією з місцевих громад Прилуцького району, у червні 2023 року перебуваючи в попередніх угодах, завищив вартість ремонтних робіт і зловжив грошовими коштами, виділеними з місцевого бюджету на капітальний ремонт автомобільної дороги та ремонт прибудинкової території.

Підприємець, що мав попередні контакти з однією з місцевих громад Прилуцького району, у червні 2023 року, порушивши будівельні норми, виконав ремонтні роботи недбало та неповно. Незважаючи на це, він подав недостовірну інформацію про обсяги та вартість цих робіт у офіційні документи, підтвердивши їх своїм підписом. Це призвело до незаконного перерахунку бюджетних коштів на рахунки підприємця на суму майже 800 тисяч гривень.

З метою відшкодування збитків прокурором заявлено позов та накладено арешт на майно обвинуваченого.

Прокурорами Прилуцької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого підприємця за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За вчинене місцевому жителю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, скільки можуть тривати обмеження світла, в "Укренерго" попередили.

Як повідомляла Politeka, що чекає на боржників за комунальні послуги.

Також писала Politeka, названо ймовірні тарифи на світло, які суми обговорюються.