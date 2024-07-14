Після російських атак енергосистема України зазнала значних пошкоджень. Енергетики невпинно працюють над відновленням енергетичних підприємств, проводячи ремонтні роботи для якнайшвидшого відновлення системи.

Про це повідомив в ефірі телемарафону виконувач обов'язків генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк.

Він повідомив, що наприкінці наступного тижня кількість відключень може зменшитися. Це пов'язано з завершенням деяких ремонтних робіт.

"Я сподіваюсь, що ми відчуємо покращення уже наприкінці наступного тижня. Низка генеруючих потужностей має вийти у цей час з ремонту", – зазначив Артем Мартинюк.

Мартинюк також зазначив, що основним чинником, який впливає на енергосистему, є продовження військових дій. Через це енергосистема України сильно ослаблена, особливо через нестачу об'єктів генерації.

"Якщо взяти повністю маневрову генерацію, залишилось тільки 2 атомні блоки, які на сьогодні, потребують перезавантаження палива для проходження осінньо-зимового сезону 2024 – 2025", – наголосив Мартинюк.

Нагадаємо, що в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії зростає внаслідок спеки. Це призводить до необхідності застосування до чотирьох черг відключень у певні години.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, скільки можуть тривати обмеження світла, в "Укренерго" попередили.

Як повідомляла Politeka, що чекає на боржників за комунальні послуги.

Також писала Politeka, названо ймовірні тарифи на світло, які суми обговорюються.