Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директорки Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». В прес-службі Київської обласної прокуратури повідомили деталі справи.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2020 по 2021 роки директор музею «Київська фортеця» укладав договори з приватною підрядною компанією на виконання реставраційних робіт на пам’ятці архітектури національного значення – «Реставрація Башти № 4 Київської фортеці».

Однією з частин реставрації була заміна покрівельного матеріалу на вказаній башті на суму 1,4 мільйона гривень.

Після того, як дослідження виявило, що обвинувачена використовувала своє службове положення для перерахування завищеної суми коштів місцевого бюджету на користь підрядної організації, справа була передана до суду для розгляду по суті.

Експертні висновки, проведені під час слідства, підтвердили, що вартість покрівельного матеріалу була завищена майже вдвічі, до майже 900 тисяч гривень.

Кримінальне провадження відносно директора підрядної організації (ч. 5 ст. 191 КК України) – завершено, здійснюється ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження.

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