На Запоріжжі розшукують водія, який залишив військовослужбовця ЗСУ помирати на узбіччі.

У Запорізькій області водій, який втік з місця пригоди, збив військовослужбовця, який залишився помирати на узбіччі дороги. Зараз місцеві правоохоронці активно розшуковують винуватця цієї аварії.

Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області у Facebook.

За інформацією правоохоронців, о 21:35 12 липня на вулиці Богдана Хмельницького в селищі Комишуваха Запорізької області водій автомобіля "Toyota Hilux" збив військовослужбовця, який йшов узбіччям дороги в напрямку руху автотранспорту. Після наїзду невідомий водій залишив місце події та залишив выйськового без допомоги, не викликавши лікарів швидкої допомоги.

Від отриманих травм чоловік помер на місці. Наразі правоохоронні органи здійснюють пошуки винуватця ДТП.

"Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо також про інше ДТП за участі військової. 41-річний водій Renault Scenic, не врахувавши дорожню обстановку під час обгону, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Renault Megane, яким керував 24-річний рівнянин. Від удару Renault Megane перекинувся на бік і вдарив BMW, який рухався в попутному напрямку.



Внаслідок ДТП загинула 31-річна пасажирка Renault Scenic. Виявилось, що жінка була військовою.

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