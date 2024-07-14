У Дніпрі мережею шириться скандальне відео, на якому чоловік у цивільному напав на військовослужбовця.

У Дніпрі невідомий чоловік напав на військовослужбовця і виголосив проросійські гасла, після чого захисник відштовхнув нападника від себе, і той швидко втік з місця події.

Про це повідомили місцеві пабліки та опублікували відео нападу. У пресслужбі поліції міста прокоментували цю ситуацію.

У Дніпрі на вулиці Володимира Антоновича невідомий чоловік напав на військовослужбовця, який перебував у автомобілі.

Зафіксоване автомобільною камерою відео показує, як чоловік підійшов до авто захисника і вигукав: "Шо ти, зельонінький? Слава Росії. Шо ти, за Україну?".

Після цього декілька разів він вдарив військового, але той відштовхнув нападника, який втік з місця події. Наразі правоохоронні органи розшукують чоловіка.

У пресслужбі поліції Дніпра повідомили ЗМІ, що письмових заяв стосовно події до правоохоронців не надходило. Однак, для перевірки інформації поліцейські зафіксували факт та встановлюють обставини.

Нагадаємо про ще один скандал, пов'язаний з військовими. Так, на днях СБУ і Нацполіція затримали поплічницю рф, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії і готувала диверсії проти ТЦК. Щоб документувати виконання цього завдання для ворога, вона записала свої дії на камеру мобільного телефону під час підготовки та вчинення злочину. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: Суспільне.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.