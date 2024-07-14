Ленінський районний суд Запоріжжя заочно визнав винним колишнього правоохоронця з тимчасово захопленої Якимівки Запорізької області. За матеріалами справи, він добровільно очолив місцевий так званий правоохоронний орган окупаційної влади. Про повідомили в Теруправлінні Державного бюро розслідувань (ДБР) в Мелітополі.

В квітні 2022 року засуджений перейшов на бік російської федерації і добровільно почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією. За це його призначили на посаду начальника у так званий правоохоронний орган в Якимівці, Запорізькій області.

"Аби вислужитися перед окупантами, чоловік організовував, контролював та особисто виконував завдання незаконної влади з демонтажу та знищення державних символів України та встановлення на їх місце символіки рф. Брав участь у незаконному вилученні табельної зброї у своїх колишніх колег", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці встановили, що чоловік організував патрулювання території селища, відповідав за розшук та доставлення місцевих жителів до так званої "поліції".

Згідно з матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР), Ленінський районний суд міста Запоріжжя визнав колишнього правоохоронця винним у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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