Клієнт ПриватБанку поскаржився на те, що після поповнення свого рахунку у нього раптом заблокували всі рахунки.

Клієнт ПриватБанку подав скаргу на те, що після поповнення рахунку на Binance всі його рахунки були заблоковані. Він здійснив три перекази з картки на картку (peer-to-peer), після чого банк вирішив припинити з ним співпрацю. Про це клієнт банку написав на профільному форумі "Мінфін".

"Причина, на мою думку, блокування сталася два дні тому, коли я вперше в житті вирішив зробити депозит на криптобаланс та зробив поповнення рахунку на Binance. Чому я пишу "на мою думку", бо реальної причини досі, більше ніж 24 години після блокування, я не знаю. Відбулося три p2p перекази з моєї карти (не пенсійної) на суму яка є абсолютно та повністю в межах мого доходу", – написав клієнт ПриватБанку.

Через два дні після поповнення рахунку клієнту прийшло сповіщення в додатку, що було прийнято рішення розірвати договір і закрити його рахунок.

У відповідь ПриватБанк пояснив, що банк, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, зобов’язаний вживати заходів для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. В результаті обслуговування клієнта обмежено, але надається можливість переказати залишок коштів до іншого банку при розірванні ділових відносин.

Банк може заблокувати переказ у випадку, якщо вважатиме операцію нетиповою, наприклад, через значну суму. Усі платежі і перекази перевіряються за допомогою ризикоорієнтованого підходу. Наприклад, якщо автоматична система визначає операцію як ризиковану (наприклад, це велика сума для клієнта), переказ можуть заблокувати. У такому випадку клієнта можуть запросити пройти верифікацію через "Дію".

Ще одна причина блокування рахунку після покупки криптовалюти може бути пов'язана з тим, що клієнт міг продати біткоїн шахраям. Існує багато способів, як шахраї можуть заволодіти чужим рахунком або змусити жертву переказати свої кошти. Шахраї часто використовують рахунки "мулів" - це особи, які купують українські банківські картки з доступом до додатка, щоб отримати кошти від жертви й швидко їх вивести.

Якщо ви вирішили продати свій біткоїн без участі біржі, а безпосередньо продавцю, ви легко можете натрапити на шахрая і після такого продажу біткоїна ваш рахунок неодмінно заблокують.

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