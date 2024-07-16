Через морози багатоквартирні будинки можуть зіштовхнутись з низкою проблем, на які можуть вплинути також обстріли з боку рф.

Місцеві жителі українських міст стикаються з передбаченнями складного зимового періоду, оскільки через низькі температури можуть виникнути проблеми з водопостачанням та опаленням у багатоквартирних будинках.

Про це в деталях розповів керівник спілки споживачів комунпослуг Олег Попенко під час ефіру "Київ24".

"Дай бог, щоб погодні умови в Україні були цієї зими такі ж, як і минулого, коли в нас лише два тижні було, і то з перервою, 7-10 градусів морозу. Але якщо ми з вами подивимося на цю ситуацію по-іншому, як це було 8-10 років тому, коли температура трималася -10 градусів протягом двох-трьох тижнів поспіль, то виживання у багатоквартирному будинку буде під великим питанням", — пояснив українцям Олег Попенко.

Експерт зауважив, що при тривалих морозах з температурою навколо -10 градусів протягом кількох тижнів, проживання у багатоквартирних будинках може стати надзвичайно важким. Це може призвести до того, що протягом деякого часу житлові комплекси залишатимуться без водопостачання та опалення.

Раніше енергетики повідомляли, що під час зими 2025 року може виникнути значне відключення електропостачання для українців. Проте складність цієї ситуації буде залежати від ряду факторів, серед яких ключовим є можливість продовження масових обстрілів росією української енергетичної інфраструктури.

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