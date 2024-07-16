Військовий ЗСУ уточнив, що побачив різницю між цивільним та військовим життям після лікарні, де йому довелося проходити реабілітацію.

Побут на фронті та цивільне життя в Україні — це як два зовсім різних світи. Це справді велика відмінність, особливо відчувається це, коли ти повертаєшся назад.

Військовий ЗСУ Ігор Олійник пояснив, що цивільне і військове життя — це два різні світи.

Він уточнив, що побачив різницю між цивільним та військовим життям вже після лікарні, де йому довелося проходити реабілітацію.

"Дуже відчувається. Тому що це абсолютно два різних світи. Власно кажучи, чому інструктори в реабілітаційних центрах кажуть, що вам потрібно забути своє минуле життя. Тому що це інший світ, типу все, до побачення, його не буде. З’їздити до рідних або десь з кимось прогулятись зі своїх друзів із цивільного життя — це буде для вас найбільше задоволення після того, як ви зрозумієте реалії військового життя. Це просто небо і земля, і це дуже відчувається, коли повертаєшся. Є речі, які тригерять", — каже військовий.

Також він сказав, що переговори з росією - це страшний сон. Ворог отримає можливість тягнути час. На його думку, за рахунок домовленостей війна в Україні швидко не закінчиться.

"Якщо рф зруйнується зсередини і розпадеться, тоді є шанс дуже хороший на перемогу. Це сто відсотків. Але це дуже маленькі шанси. Там немає більшості в керівництві, яка проти вторгнення. А якщо хтось один з’явиться, його швидко затиснуть. Немає опозиції до влади, яка там є. Там треба, щоб все зламалось одразу. Поки в них є бажання і можливості проводити таку кампанію скажімо так, то нічого не зміниться", — розповів військовий.

Джерело: ТСН.

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