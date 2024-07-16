Тема переговорів про мир, перемир’я чи заморожування війни повернулася в інформаційний простір після атаки рф по клініці «Охматдит». Опитування Центру Разумкова, проведене з 20 до 28 червня 2024 року показало настрої та думки українців щодо переговорів з рф. Крім того, вони висловились про ухилянтів.
Так, 49% мешканців центральної України спокійно сприймуть інформацію про початок офіційних переговорів з рф. Найнижчий показник серед тих, хто готовий до них, на заході — 35%. Лише 33% жителів сходу готові до них. 34% — проти переговорів. При цьому 32% мешканців — ще не визначилися.
Показова цифра на півдні України. Там 60% мешканців переконані, що час для переговорів настав. Це майже на 16% перевищує середній показник по Україні.
Також в українців запитали, чи соромно нині, під час війни, бути ухилянтом? Згідно з результатами опитування, 46% українців вважають, що немає чого соромитися, якщо хтось ухиляється від військової служби. Лише 29% респондентів мають протилежну думку, а ще 25% не впевнені в своїх поглядах.
Дослідження показало, що серед людей похилого віку (60+ років) 37% вважають, що ухиляння від військової служби є образливим під час війни. У молодшої групи опитаних (18-29 років) це питання менш актуальне: 50% молодих людей не вважають, що ухилянням потрібно соромитися. Ймовірно, такі погляди відображаються і серед їхніх батьків (50-59 років), серед яких 52% можуть розуміти особистий вибір ухилянців.
Дослідження охопило думку 2027 респондентів віком від 18 років, з теоретичною похибкою вибірки не більше 2,3%.
Джерело: ZN.UA
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