В українців запитали, чи соромно зараз, під час війни, бути таким, що ухиляється від мобілізації.

Тема переговорів про мир, перемир’я чи заморожування війни повернулася в інформаційний простір після атаки рф по клініці «Охматдит». Опитування Центру Разумкова, проведене з 20 до 28 червня 2024 року показало настрої та думки українців щодо переговорів з рф. Крім того, вони висловились про ухилянтів.

Так, 49% мешканців центральної України спокійно сприймуть інформацію про початок офіційних переговорів з рф. Найнижчий показник серед тих, хто готовий до них, на заході — 35%. Лише 33% жителів сходу готові до них. 34% — проти переговорів. При цьому 32% мешканців — ще не визначилися.

Показова цифра на півдні України. Там 60% мешканців переконані, що час для переговорів настав. Це майже на 16% перевищує середній показник по Україні.

Також в українців запитали, чи соромно нині, під час війни, бути ухилянтом? Згідно з результатами опитування, 46% українців вважають, що немає чого соромитися, якщо хтось ухиляється від військової служби. Лише 29% респондентів мають протилежну думку, а ще 25% не впевнені в своїх поглядах.

Дослідження показало, що серед людей похилого віку (60+ років) 37% вважають, що ухиляння від військової служби є образливим під час війни. У молодшої групи опитаних (18-29 років) це питання менш актуальне: 50% молодих людей не вважають, що ухилянням потрібно соромитися. Ймовірно, такі погляди відображаються і серед їхніх батьків (50-59 років), серед яких 52% можуть розуміти особистий вибір ухилянців.

Дослідження охопило думку 2027 респондентів віком від 18 років, з теоретичною похибкою вибірки не більше 2,3%.

Джерело: ZN.UA

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