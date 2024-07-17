Оперативне командування "Південь" прокоментувало інцидент, що стався в Одесі 15 липня, де сталася сутичка між чоловіками у військовій формі та цивільним.

В Одесі не вщухають скандали за участі чоловіків у військовій формі. Так, цього разу в мережі шириться відео бійки, під час якої одесит кидається з кулаками на військових. В ОК "Південь" відреагували на конфлікт. Про це ОК "Південь" повідомляє в Facebook.

Оперативне командування "Південь" прокоментувало інцидент, що стався в Одесі 15 липня, де сталася сутичка між чоловіками у військовій формі та цивільною особою. У відомстві зазначили, що п’яний чоловік висловлював агресію до українських захисників, а працівники Територіального центру комплектування не були причетні до конфлікту.

Військові повідомили, що в Одесі цивільний перехожий почав лаятися та демонструвати непристойні жести, побачивши представників ТЦК. Неподалік знаходилися військові, які проходили лікування в шпиталі. Вони ввічливо попросили чоловіка заспокоїтися, але той відповів погрозами та спробував напасти. У результаті поранені захисники були змушені втрутитися та заспокоїти його.

"Військовослужбовці ТЦК участь у конфлікті не брали. Звертаємось до всіх жителів Одеси та області: військові просто зараз захищають нашу державу від ворога... Більшість військовослужбовців ЗСУ — мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обовʼязок. Тому ПОВАГА до ЗСУ має бути у кожного на першому місці. Образа військовослужбовців має жорстко каратися", — пояснили в ОК "Південь".

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