Варто зазначити, що під час першого року повномасштабної війни чиновник, його дружина та дочка витратиои мільйони на забаганки.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки необґрунтованих активів у ексмитника з Одеси на суму понад 3,2 млн грн після повної перевірки його декларації. Про це повідомили у самому НАЗК.

Варто зазначити, що під час першого року повномасштабної війни чиновник, його дружина та дочка придбали 5 автомобілів на загальну суму понад 7 млн грн. Йдеться про автомобілі:

MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 року випуску;

MERCEDES-BENZ S 450, 2020 року випуску;

AUDI A5, 2022 року випуску;

AUDI A6, 2022 року випуску;

AUDI A4, 2022 року випуску.

Як повідомили у НАЗК, було встановлено, що наявні у них грошові заощадження та доходи, отримані на момент здійснення покупок, свідчать про неможливість придбати майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел. Також встановлено, що експосадовець митниці набув право власності на легковий автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400 2021 року випуску за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

При цьому зазначається у НАЗК, що матеріали цієї справи було надіслано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання про подання до суду з позовом щодо визнання активів ексчиновника необґрунтованими та їх стягнення на користь держави.

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