Львів'янин Олег проходив військову службу в одній із військових частин під час мобілізації, але втік.

Яворівський районний суд Львівської області визнав військового Олега винним у самовільному залишенні місця служби. Йому призначили п’ять років ув’язнення, незважаючи на бажання засудженого продовжувати службу. Вирок оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року.

У вироку зазначено, що львів’янин Олег проходив військову службу в одній з військових частин під час мобілізації. У грудні 2023 року він самовільно залишив територію частини і понад місяць не повертався до служби. У зв'язку з цим проти нього було порушено кримінальну справу за втечу.

Під час судового засідання Олег визнав свою провину і попросив врахувати, що він є учасником бойових дій, має бойову травму і бажає продовжувати службу у Збройних Силах України. Він звернувся з проханням призначити покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Суддя Наталія Швед, розглянувши всі матеріали справи, визнала Олега винним у самовільному залишенні місця служби. На її думку, для виправлення засудженого та запобігання новим правопорушенням необхідно призначити йому п’ять років ув’язнення. Вирок може бути оскаржений.

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