Середня зарплата в Україні складає всього 19,5 тис. грн. у вакансіях, але деякі українці можуть отримати набагато більше.

В Україні на популярних кадрових платформах доступно понад 1000 вакансій з дистанційною роботою. Програмісти, фахівці з реклами та менеджери з продажу можуть заробляти від 50 тис. грн, при цьому зарплата менеджерів залежить від результатів їхньої роботи.

Середня зарплата в Україні, за даними цього порталу, становить лише 19,5 тис. грн у вакансіях.

PPC-спеціаліст (Amazon) може заробляти від 30 до 90 тис. грн. Фахівець з Pay Per Click займається контекстною рекламою, залучаючи на сайт користувачів, які, ймовірно, зроблять покупку.

Спеціалісти відповідають за збір семантичного ядра англійською мовою, запуск рекламних кампаній, оптимізацію реклами та регулярний аналіз результатів. Вимоги до кандидата:

знання англійської мови на рівні не нижче Intermediate;

високий рівень володіння ПК (швидке друкування, робота з Excel, пошук інформації);

досвід роботи з Amazon Ads буде перевагою;

наявність курсів з контекстної реклами також буде плюсом.

Менеджер з продажу може заробляти до 83,7 тис. грн, залежно від роботодавця. Основні вимоги:

досвід роботи в продажах від 6 місяців;

вміння працювати з CRM-системами;

бажання навчатися.

Media buyer може отримувати до 100 тис. грн. Ця позиція передбачає гуртову закупівлю рекламних місць для подальшої реалізації. Вимоги до кандидатів:

досвід роботи з Search Arbitrage від 6 місяців (FB/TT);

наявність кейсів зі спендами від $15 тис. на місяць.

Digital-маркетолог може отримувати до 80 тис. грн. Основні обов'язки включають:

збір аналітики за всіма рекламними кампаніями;

регулярний аналіз результатів та створення нових гіпотез;

аналіз трендових креативів і поповнення банку креативів;

дотримання маркетингової стратегії, що передбачає креативність і пошук шляхів покращення результатів в межах заданої стратегії.

Джерело: OBOZ.UA.

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