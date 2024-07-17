Наразі триває досудове розслідування, і правоохоронці встановлюють інших можливих учасників цієї схеми.

Слідчі Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили чинного народного депутата в вимаганні хабаря за ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, нардеп, імовірно, вимагав гроші у голови однієї із сільських рад за неперешкоджання у проведенні відповідного тендеру.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

У САП також зазначили, що фігуранту оголошено підозру за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 КК України. Наразі триває досудове розслідування, і правоохоронці встановлюють інших можливих учасників цієї схеми.

Йому може загрожувати арешт на строк до півроку; конфіскація майна; позбавлення волі від двох до дванадцяти років; позбавлення права займати попереднє службове становище або займатися окремими видами діяльності – до 3 років.

Як пишуть ЗМІ, мова йде про нардепа від Слуг народу Миколу Задорожнього. З відкритих джерел відомо, що 25 листопада 2019 року народний депутат подав НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Згідно з ним, він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero вартістю 320 тис. грн. До того, як стати депутатом, Задорожній був безробітнім. Після скандалу з хабарем відбулося засідання Слуги народу, на якому Задорожнього виключили з партії.

Джерело: ТСН.

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