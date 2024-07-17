На суді виявилось, що чоловік хворіє на туберкульоз, а лікарі на ВЛК взагалі постановили, що той здоровий та придатний до служби.

У Волинській області засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді виявилось, що чоловік хворіє на туберкульоз, при цьому ВЛК визнало його придатним до служби.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.

Згідно з вироком суду, у вересні 2023 року чоловік був визнаний придатним до військової служби без обмежень. Пізніше йому була вручена повістка на військову службу, однак чоловік ухилився від мобілізації. В суді він визнав свою провину і виразив розкаяння.

Суд також врахував, що чоловік страждає на туберкульоз з бактеріовиділенням легень і має термін лікування до 02.11.2024 року, що підтверджено медичною документацією Волинської інфекційної лікарні.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив чоловіка до 1 року обмеження волі.

Нагадаємо про схожий інцидент, який трапився у Чернігівській області. Там до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він стверджував, що нібито "не отримував повістки".

За даними суду, у червні 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. 15 лютого 2024 року він отримав повістку і повинен був 16 лютого прийти до ТЦК для відправлення у військову частину, проте житель Чернігівщини ухилився від призову.

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