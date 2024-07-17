В Міноборони відповіли, як перевірятимуть громадян та чи потрібно буде носити з собою паперові документи від 17 липня.

Якщо під час перевірки даних у військовозобов'язаного співробітниками ТЦК не виявлено паперових документів, його мають перевірити через реєстр "Оберіг". Про це сказала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

З 16 липня оновлення військово-облікових даних завершиться. Відтепер військовозобов'язаним не обов'язково мати при собі паперові документи усюди. У разі зупинення на блокпосту чи в інших громадських місцях їхні дані в системі "Резерв+" будуть достатні для перевірки особи. Проте, якщо виникнуть проблеми з електронними версіями документів, може знадобитися пред'явлення паперових.

Якщо під час перевірки даних у військовозобов'язаного співробітниками ТЦК виявиться, що він не має при собі паперових документів, його не будуть затримувати і не направлятимуть до територіального центру комплектування.

"Якщо у вас виникла якась проблема із електронним документом, ви маєте з'ясувати її. Ми це виправимо. Ви можете користуватися своїм електронним документом. Паралельно з цим у вас завжди є на руках ваш паперовий документ, який є резервним. Ми залишили такий варіант", - зазначила Черногоренко.

Згідно з її висловлюваннями, посадові особи, працівники Нацполіції, ТЦК, СП і Держприкордонслужби можуть здійснювати запит до реєстру "Оберіг" для отримання даних про особу. У випадку критичної ситуації, наприклад, якщо неможливо завантажити електронний документ і при цьому немає при собі паперового, військовозобов'язаний має право вимагати перевірки через "Оберіг".

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