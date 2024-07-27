Відома українська акторка і телеведуча Ольга Сумська між зйомками любить поратись на кухні, пригощаючи ріжних і друзів власними стравами і розповідаючи шанувальникам свої секрети.

Ольга Сумська знає безліч рецептиві корисніх сніданків, страв на обід і випічки. Має акторка і свій рецепт желе з ягід, а саме – з порічки.

«Смак божествений!», - підкреслила Ольга Сумська, вирішивши поділитись рецептом желе на своїй сторінці в Інстаграм.

За словами Сумської, вона помила порічку прямо з гілочками, бо чистити немає часу. Далі акторка злила воду, засипала в глибоку каструлю з товстим дном, поставила на вогонь, в процесі нагріву пом'яла товкачем для пюре, додала сік половинки лимона. Це допоможе зберегти колір.

Далі Сумська прокип'ятила суміш і через мілкий друшляк процідила в іншу ємкість.

«Розминаючи ягоди черпаком для супу (дуже зручно!)", - розповіла акторка про свої секрети.

Потім Ольга Сумська вже чистий порічковий сік знову поставила на вогонь, додала цукор - не більше 2 стаканів на 1 кіло ягід.

Варимо желе, помішуючи, впродовж 20 хвилин на середньому вогні. Також ольга Сумська додає дві дольки мілко порізаного апельсина.

«І головне – не знімаємо пінку!», - поділилася Ольга Сумська ще одним секретом свого желе.

Пінки, за словами акторки, буде небагато. Однак це і є загущувач желе. Через 20 хвилин варіння пінка зникне, запевнила акторка.

Скляні банки з металевими кришками, в яких зберігатиметься ягідне желе, Ольга Сумська кип'ятить. Далі розливає желе, перегортає і лишає так постояти до ранку.

Нагадаємо, що ягоди червоної смородини дуже корисні. Порічки по­кращують роботу кишківника, активізують виведення зайвих солей. Також ці ягоди є чудовий протизапальний засіб, а також кровоспин­ний, жовчогінний, проносний і жарознижувальний.

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