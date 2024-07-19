Служба підтримки "ПриватБанку" запевнила українку, що проблему із зарахуванням коштів буде вирішено до кінця дня, але цього не сталося.

Клієнти ПриватБанку можуть стикнутися з проблемами при поповненні банківських карт у терміналах через відключення електроенергії. Якщо кошти надсилаються на рахунок під час відсутності світла, вони можуть не надійти, а процес повернення коштів може зайняти кілька тижнів.

У одній зі скарг клієнтка банку описала, як вона намагалася поповнити банківську картку для оплати лікування. Під час внесення коштів у термінал електроенергію вимкнули, що призвело до збою.

"12.07 я по роботі приїхала до Дніпра. Мені терміново потрібно було поповнити свою карту, щоб до 9 ранку внести оплату за лікування чоловіка! Коли я внесла термінал 9500, вимкнули світло. Я набрала у службу підтримки. Оператор побачила, що я справді внесла 9500 до терміналу самообслуговування для поповнення своєї карти. Але через збій у роботі операцію не було завершено", — йдеться у повідомленні.

Служба підтримки запевнила українку, що проблема з зарахуванням коштів буде вирішена до кінця дня, але цього не сталося. Після повторного звернення до ПриватБанку їй повідомили, що потрібно чекати на інкасацію, після якої ухвалять рішення про повернення коштів. Очікування може зайняти два тижні. Клієнтка намагалася пояснити, що ці гроші терміново потрібні для оплати лікування, і взяти їх у чужому місті немає змоги, але банк не допоміг.

"Скільки чекати на інкасацію мені відповісти не можуть. Навіщо вона, якщо оператори бачать, що я внесла 9500, коли і який термінал! Який тоді сенс ще й в інкасації? Щойно мені взагалі повідомили, що моє питання буде розглянуто протягом 14 днів! Я поповнила свою карту своїми грошима! Банк бачить цю інформацію! Я пояснила, що у мене просто жахливе становище. Я не можу оплатити лікування, що потрібно було зробити терміново! Позичити мені немає в кого, я в чужому місті! ", — наголошується у скарзі.

Жінка зазначила, що раніше вважала ПриватБанк надійним і багато років була клієнтом голд клубу. Проте після такої ситуації в неї зникло бажання залишатися його клієнтом.

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