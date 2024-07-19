Військовий залишив військову частину, спочатку вирушивши до лікарні до батька, а потім додому для ремонту.

У Запоріжжі засудили мобілізованого, який втік зі служби, бо його будинок пошкодив ракетний удар. На суді чоловік провину визнав та розкаявся та суд прийняв сурове рішення. Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Запоріжжя.

За даними суду, мобілізований у листопаді 2023 року залишив місце служби, не повідомивши про це командування.

На суді чоловік визнав свою провину та висловив каяття. Він пояснив, що дізнався про пошкодження будинку, в якому проживали його дружина та сестри, внаслідок ракетного обстрілу. Оскільки допомогти з ремонтом нікому не було, а батько обвинуваченого хворів, він 15 листопада 2023 року залишив військову частину, спершу вирушивши до лікарні до батька, а потім додому для ремонту.

6 квітня 2024 року до нього приїхали з ВСП, після чого він був доставлений до міста Запоріжжя. Чоловік пояснив своє рішення покинути військову службу бажанням побачитися з родичами та небажанням брати участь у бойових діях. Суд визнав чоловіка винним за ст. 408 ч. 4 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.

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