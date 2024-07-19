До поліцейських Тернопільського райуправління звернувся місцевий житель, який знайшов недостачу коштів на своєму підприємстві.

Стало відомо про нову схему наживи. Так, поліцейські з Тернополя розкрили випадок крадіжки півмільйона гривень у місцевого підприємця. Як повідомили у поліції, ловмисник, який працював експедитором, замість розвозити товари, використовував їх для особистих цілей, продаваючи за зниженими цінами.

У місцевому районному управлінні поліції Тернополя надійшов сигнал від місцевого мешканця про втрату понад 520 тисяч гривень під час інвентаризації. Поліцейські розпочали кримінальне провадження та розпочали розслідування.

В ході нього встановлено, що до крадіжки причетний 27-річний тернополянин, який працював на даному підприємстві як водій-експедитор. Замість виконання своїх обов'язків з доставки товарів, чоловік у травні і червні самостійно реалізував частину продукції за цінами нижчими від ринкових.

Під час розслідування чоловік вже покинув свою посаду. Оперативники кримінальної поліції встановили місцеперебування підозрюваного. Правоохоронці Тернополя оголосили йому підозру за статтею 190 частина 4 Кримінального кодексу України (Шахрайство великими розмірами).

За цей злочин 27-річному чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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