Друга половиня липня 2024 буде дуже напруженою і для того, щоб прожити цей перод спокійно варто прислухатись до порад астрологів.

21 липня відбудеться чергова астрономінча подія, що здатна внести свої корективи у хід подій на Землі.

«21 липня складний Повний місяць у Козерозі. Місяць буде у поєднанні з Плутоном. Відповідно і сонце буде в опозиції з Плутоном. І цей час є небезпечним для лідерів держав. А також для масових заходів. Астрологічно друга половина липня напружена дуже! Хто попереджений, значить озброєний», - підкреслила астролог, таролог і авторка каналу «Taratoria».

За словами астрологині, це час, коли треба бути спокійними, уважними, відстежувати, що відбувається і намагатися свої емоції тримати під контролем. Не йти на якісь конфлікти, , сварки, не піддаватися провокаціям і відмовитись від відвідування великих масових заходів.

Зараз, каже астролог, у цей період будуть прийняті світові рішення. Відповідно, реакції на те, що буде прийнято не змусять довго на себе чекати.

«Особливо до затемнення восени. А затемнення буде дуже знаковим для всього світу», - впевнена астролог.

За словами експертки, осінь і зима, до травня 2025-го року дуже нестабільний, неспокійний і дуже стресовий.

Підкреслимо, що, астрологи вважають Плутон планетою, що відповідає за підсвідомість, інстинкти, трансформацію та очищення.

Плутон знаходиться далі за всі небесні тіла від Сонця, але при цьому, як зазначають астрологи, надає найбільш потужні впливи на життя людей.

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