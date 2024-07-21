Вторая половина июля 2024 года будет очень напряженной и для того, чтобы прожить этот период спокойно стоит прислушаться к советам астрологов.

21 июля состоится очередное астрономическое событие, способное внести свои коррективы в ход событий на Земле.

«21 июля сложный Полнолуние в Козероге. Луна будет в сочетании с Плутоном. Соответственно, и солнце будет в оппозиции с Плутоном. И это время опасно для лидеров государств. А также для массовых мер. Астрологически вторая половина июля напряжена очень! Кто предупрежден, значит вооружен», - подчеркнула астролог, таролог и автор канала «Taratoria» .

По словам астрологины, это время, когда нужно быть спокойными, внимательными, отслеживать происходящее и пытаться свои эмоции держать под контролем. Не идти на какие-либо конфликты, ссоры, не поддаваться провокациям и отказаться от посещения больших массовых мероприятий.

В настоящее время, говорит астролог, в этот период будут приняты мировые решения. Соответственно, реакции на то, что будет принято, не заставят долго себя ждать.

«Особенно к затмению осенью. А затемнение будет очень знаковым для всего мира», – уверена астролог.

По словам экспертки, осень и зима, к маю 2025-го года очень нестабильная, беспокойная и очень стрессовая.

Подчеркнем, что астрологи считают Плутон планетой, отвечающей за подсознание, инстинкты, трансформацию и очищение.

Плутон находится дальше всех небесных тел от Солнца, но при этом, как отмечают астрологи, оказывает наиболее мощное влияние на жизнь людей.

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