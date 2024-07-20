Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про застосування майора, яке подає позов до військової частини через відмову у виплаті додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень на місяць за участь у бойових діях. Командування військової частини стверджувало, що довідка покливача не відповідає встановленим вимогам.

Згідно з рішенням суду, опублікованим у судовому реєстрі у липні 2024 року, головне оскаржив рішення командування, яке відмовилося у виплатах, посилаючись на те, що довідка запитувача не відповідає. Майор стверджував, що перебував у зоні бойових дій з початку липня до середини вересня 2022 року та надав усі необхідні документи.

Представник військової частини пояснив вимогу, що довідка не відповідає окремому дорученню Міністра оборони України №5718/з від 06.03.2023. Протест суд, розглядаючи всі документи, дійшов висновку, що довідка відповідає вимогам окремого доручення №912/з/29 і є достатнім доказом для нарахування виплати.

Суддя Марія Кедик визнала бездіяльність військової частини протиправною і зобов'язала її виплатити майору 100 тисяч гривень на місяць відповідно до наданої довідки. Це рішення ще можна оскаржити.

Раніше Politeka також писала у Львові підлітки заробляли гроші на підпалі автівок українських військових.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія