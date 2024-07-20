Львовский окружной административный суд принял решение о применении майора, подающего иск в воинскую часть из-за отказа в выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен в месяц за участие в боевых действиях. Командование воинской части утверждало, что справка покликателя не отвечает установленным требованиям.

Согласно решению суда, опубликованному в судебном реестре в июле 2024 года, главное обжаловал решение командования, которое отказалось в выплатах, ссылаясь на то, что справка запросчика не отвечает. Майор утверждал, что находился в зоне боевых действий с начала июля по середину сентября 2022 года и предоставил все необходимые документы.

Представитель воинской части объяснил требование, что справка не отвечает отдельному поручению Министра обороны Украины №5718/з от 06.03.2023. Протест суд, рассматривая все документы, пришел к выводу, что справка отвечает требованиям отдельного поручения №912/з/29 и является достаточным доказательством для начисления выплаты.

Судья Мария Кедик признала бездействие воинской части противоправной и обязала ее выплатить майору 100 тысяч гривен в месяц в соответствии с предоставленной справкой. Это решение еще можно обжаловать.

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