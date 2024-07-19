У Львові затримали "помічників" ФСБ, які взялися заробляти на підпалі автівок українських військових.

Служба безпеки України разом із Національною поліцією зірвали нові спроби ФСБ дестабілізувати суспільно-політичну обстановку на заході України. У Львові були затримані двоє молодих людей, які за вказівкою російських кураторів планували підпалити автомобілі українських військових.

Затриманими виявилися місцеві жителі 17 і 18 років, які шукали легкого заробітку через російські Telegram-канали.

На одному з таких каналів представник ФСБ пообіцяв швидкі гроші у обмін на виконання злочинних завдань. Молодик, виконуючи інструкції, спочатку підшукував «потрібні» автомобілі, а потім потайки фотографував їх.

Після цього російські спецслужби надали "дозвіл" на знищення вибраних об'єктів. За таким сценарієм один із затриманих підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, використовуючи пляшку з керосином та розпалювач.

Цей підпал був тестовим завданням, після чого молодик отримав інструкцію залучити ще більше людей для серійних підпалів автомобілів військових по всьому Львову. Відтак, до злочинної діяльності був залучений ще один спільник, 17-річний місцевий житель.

Під час подальших злочинів виконавці мали знімати відео підпалів для звітності. Окупанти планували використати це відео для створення фейкових новин про створення антиукраїнського підпілля у Львові.

СБУ і Нацполіція затримали зловмисників на гарячому під час підпалу автомобіля ЗСУ. У них було вилучено мобільні телефони, через які вони спілкувалися з кураторами, та матеріалами для підпалів.

Обом затриманим перед'явлено враження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкода законної діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Наразі вони перебувають під вартою, продовжує розслідування. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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