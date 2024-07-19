Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией сорвали новые попытки ФСБ дестабилизировать общественно-политическую обстановку на западе Украины. Во Львове были задержаны два молодых человека, которые по указанию российских кураторов планировали поджечь автомобили украинских военных.

Задержанными оказались местные жители 17 и 18 лет, искавшие легкий заработок через российские Telegram-каналы.

На одном из таких каналов представитель ФСБ пообещал скорые деньги в обмен на выполнение преступных задач. Молодой человек, следуя инструкциям, сначала подыскивал «нужные» автомобили, а затем тайком фотографировал их.

После этого российские спецслужбы предоставили "разрешение" на уничтожение выбранных объектов. По такому сценарию один из задержанных поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, используя бутылку с керосином и разжигатель.

Этот поджог был тестовой задачей, после чего молодой человек получил инструкцию привлечь еще больше людей для серийных поджогов военных автомобилей по всему Львову. Следовательно, к преступной деятельности был привлечен еще один сообщник, 17-летний местный житель.

В ходе дальнейших преступлений исполнители должны были снимать видео поджогов для отчетности. Оккупанты планировали использовать это видео для создания фейковых новостей о создании антиукраинского подполья во Львове.

СБУ и Нацполиция задержали злоумышленников с поличным во время поджога автомобиля ВСУ. У них были изъяты мобильные телефоны, через которые они общались с кураторами и материалами для поджогов.

Обеим задержанным предъявлено впечатление по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствие законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям). В настоящее время они находятся под стражей, продолжает расследование. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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