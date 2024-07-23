ПриватБанк у відповідь на скаргу заявив, що сума та валюта для видачі клієнтам формується та доставляється з купюр того номіналу та року випуску, які є в наявності.

Клієнт ПриватБанку скаржиться на те, що в одному з відділень відсутні долари. Він був змушений купувати валюту через інтернет-банкінг Приват 24, але придбані долари виявилися старими і неналежної якості. Про йдеться у скарзі на профільному сайті Мінфіну.

Клієнт банку скаржиться на те, що в одному з відділень відсутній долар США для придбання. Після поради касирки відділення він зробив замовлення на купівлю доларів через Приват 24.

Однак при отриманні він виявив, що отримані долари 1996 року і їхній стан не задовільний. Клієнт відмовився їх приймати і замовив долари знову через Приват 24, але знову отримав купюри 1996 року в поганому стані. Він пояснив свою незгоду приймати такі долари тим, що в подальшому їх важко продати, оскільки обмінники та банки їх неохоче приймають назад.

ПриватБанк у відповідь на скаргу заявив, що сума і валюта для видачі клієнтам формується і доставляється з купюр того номіналу і року випуску, які є в наявності. Вони підкреслили, що банк приймає та видає лише валюту, яка відповідає вимогам Національного банку України і є платіжною не лише на території України, а й в інших країнах відповідно до ознак зносу.

Згідно з відповідною постановою Національного банку України, "банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у проведенні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти будь-якого року випуску".

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