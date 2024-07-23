Попри поширену думку, що всі старі монети є цінними, насправді це не так - цінують лише певні різновиди.

Українці можуть заробити значні кошти, продаючи старі 5-копійкові монети колекціонерам. Проте не всі монети цінуються однаково – лише деякі рідкісні варіанти. За ці рідкісні екземпляри готові платити тисячі гривень. Про це повідомили на профільному сайті Монети-ягідки.

За даними ресурсу "Монети-ягідки", монети різновиду 1.1Аак 1992 року можна продати за суму від 4000 до 10 000 гривень. Їх відрізняють від інших монет за наступними ознаками:

середнім зубом тризуба з потовщенням у верхній частині;

одиницею в даті з хвостиком;

гроном №2 у формі прямокутного трикутника;

гуртом з великою насічкою, яка з'явилася в результаті помилки на монетному дворі.

"Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати", – розповідають фахівці.

За даними фахівців, монету вартістю більше ніж 1000 гривень можна продати 5 копійок 1996 року через її низький тираж у 5000 штук, що робить її рідкісною і цінною. Вони також відзначають, що монети з банківських наборів коштують більше, ніж ті, що були в обігу. Нумізмати підкреслюють, що стан монети має велике значення: чим він кращий, тим більше інтересуються покупці.

Монети різновиду 2БАм за 5 копійок 1992 року можуть бути продані за ціною від 2500 до 7000 гривень. Вони відрізняються наступними ознаками:

середній зуб тризуба є гострим і вузьким;

одиниця в даті без хвостика;

грон №2 має форму тупокутного трикутника;

гурт з дрібною насічкою.

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