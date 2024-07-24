Українцям, причетним до схеми, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Співробітники ДБР завершили розслідування щодо організованої злочинної групи, яка завдала збитків для держави, що оцінюються у 4,5 млн гривень. Подробиці справи було повідомлено у ДБР.

Правоохоронці встановили, що один із правоохоронців розробив план привласнення земельних ділянок і привернув до його реалізації чотирьох осіб: суддю одного з райсудів Житомирської області, державного реєстратора, директора та юриста приватної фірми.

За період з червня 2022 року до їхнього викриття у липні 2023 року зловмисники незаконно заволоділи 39 земельними ділянками загальною площею понад 105 га.

Юристка шукала нерозподілені земельні ділянки, які потім спільно з правоохоронцем та підприємцем передавалися «підставним особам» з їхньої близького оточення. Ці особи виступали в судах з позовами на визнання права власності на земельні ділянки, в основу яких покладалися неправдиві дані про спадковість землі. Суддя, використовуючи своє посадове становище, ухвалював рішення на користь цих осіб. Державний реєстратор на основі цих судових рішень реєстрував право власності на землю.

Після реєстрації «підставні особи» передавали земельні ділянки у власність або у довгострокову оренду приватному підприємству. Наразі апеляційним судом скасовані рішення суду першої інстанції, а землі повернуті територіальним громадам. Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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