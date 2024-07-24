Клієнт "ПриватБанку" висловив здивування тим, що служба безпеки банку пропустила відповідну процедуру, не надіславши повідомлення про транзакції.

Клієнт державної фінансової установи "ПриватБанк" зазнав збитку у розмірі 50 тисяч гривень через відсутність сповіщення від служби безпеки банку. За даними фінустанови, ця ситуація може бути наслідком халатності з боку клієнта. Про це повідомляється на порталі Mінфін.

Один із клієнтів "ПриватБанку" повідомив про те, що з його кредитної та зарплатної карток було списано кошти у сумі 50 000 гривень. Він зауважив, що ці транзакції відбулися без його відома, і від банку не надійшло жодного сповіщення про ці операції. Також клієнт вказав на те, що доступ до мобільного застосунку "Приват 24" було заблоковано.

"Сьогодні, із моєї кредитної, та зарплатної карток, було знято, перераховано суму 50000 гривень. Це все пройшло без мого відома, мені не прийшло жодного сповіщення про проведення транзакцій. Приват 24 заблокувався", — йдеться у повідомленні.

Клієнт "ПриватБанку" висловив здивування тим, що служба безпеки банку пропустила відповідну процедуру, не надіславши сповіщення про транзакції. Він поставив питання працівникам банку щодо причин цього пропуску і як невідомі особи змогли отримати доступ до коштів з його карток.

Представники "ПриватБанку" відповіли на повідомлення, зазначивши, що оплата через інтернет можлива за умови, якщо особа володіє необхідними даними картки (CVV код, термін дії та номер картки). Такі дані можуть бути отримані шахраями як через недбалість, так і за допомогою більш витончених методів, таких як використання камер спостереження на касах магазинів або через ненадійні інтернет-сайти.

Щодо списаних коштів, то для розгляду питання повернення коштів у "ПриватБанку" порекомендували звернутися до правоохоронних органів.

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