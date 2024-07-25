Потужна магнітна буря накрила Землю, пише Politeka.net. На Сонці сталося виверження темної плазми, яке може порушити роботу радіозв'язку, авіації, супутників.

Як попереджали спеціалісти Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, ймовірність таких наслідків становить не менше 60%.

Виверження може мати наслідки упродовж всього тижня.

Вибух на Сонці

Магнітна буря 25 липня.

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9, а для позначення використовується планетарний К-індекс. Якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря. Пік магнітної бурі спостерігався 24 липня, коли позначка досягла 6 балів.

Далі магнітна буря почала стихати і 25 червня прогнозується, що магнітна буря буде з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Тобто люди, які страждають від метеозалежності, у цей період можуть відчувати погіршення самопочуття. Також на магнітні бурі реагують люди похилого віку, вагітні, діти і люди з хронічними хворобами.

Серед симптомів під час магнітних бур головний біль і запаморочення, біль у м’язах і суглобах, безсоння, дратівливість, підвищення або зниження артеріального тиску, перепади настрою.

Можуть загострюватися хронічні хвороби, мучити мігрені.

магнітна буря 25 липня

Магнітна буря 25 липня.

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