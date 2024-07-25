Магнітна буря різко посилилася – на Сонці було виверження темної плазми, що може мати дуже серйозні наслідки.

Потужна магнітна буря накрила Землю, пише Politeka.net. На Сонці сталося виверження темної плазми, яке може порушити роботу радіозв'язку, авіації, супутників.

Як попереджали спеціалісти Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, ймовірність таких наслідків становить не менше 60%.

Виверження може мати наслідки упродовж всього тижня.

Магнітна буря 25 липня.

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9, а для позначення використовується планетарний К-індекс. Якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря. Пік магнітної бурі спостерігався 24 липня, коли позначка досягла 6 балів.

Далі магнітна буря почала стихати і 25 червня прогнозується, що магнітна буря буде з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Тобто люди, які страждають від метеозалежності, у цей період можуть відчувати погіршення самопочуття. Також на магнітні бурі реагують люди похилого віку, вагітні, діти і люди з хронічними хворобами.

Серед симптомів під час магнітних бур головний біль і запаморочення, біль у м’язах і суглобах, безсоння, дратівливість, підвищення або зниження артеріального тиску, перепади настрою.

Можуть загострюватися хронічні хвороби, мучити мігрені.

Магнітна буря 25 липня.

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