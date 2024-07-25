Мощная магнитная буря накрыла Землю, пишет Politeka.net. На Солнце произошло извержение темной плазмы, которое может нарушить работу радиосвязи, авиации, спутников.
Как предупреждали специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, вероятность таких последствий составляет не менее 60%.
Извержение может иметь последствия в течение всей недели.
Магнитная буря 25 июля.
Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный индекс. Если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря. Пик магнитной бури наблюдался 24 июля, когда отметка достигла 6 баллов.
Далее магнитная буря начала стихать и 25 июня прогнозируется, что магнитная буря произойдет с К-индексом 4 (желтый уровень).
То есть люди, страдающие метеозависимостью, в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. Также на магнитные бури реагируют пожилые люди, беременные, дети и люди с хроническими болезнями.
Среди симптомов во время магнитных бурь головная боль и головокружение, боли в мышцах и суставах, бессонница, раздражительность, повышение или понижение артериального давления, перепады настроения.
Могут обостряться хронические болезни, мучить мигрени.
Магнитная буря 25 июля.
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