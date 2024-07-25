Магнитная буря резко усилилась – на Солнце было извержение темной плазмы, что может иметь очень серьезные последствия.

Мощная магнитная буря накрыла Землю, пишет Politeka.net. На Солнце произошло извержение темной плазмы, которое может нарушить работу радиосвязи, авиации, спутников.

Как предупреждали специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, вероятность таких последствий составляет не менее 60%.

Извержение может иметь последствия в течение всей недели.

Магнитная буря 25 июля.

Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный индекс. Если показатель 5 и выше – это сильная магнитная буря. Пик магнитной бури наблюдался 24 июля, когда отметка достигла 6 баллов.

Далее магнитная буря начала стихать и 25 июня прогнозируется, что магнитная буря произойдет с К-индексом 4 (желтый уровень).

То есть люди, страдающие метеозависимостью, в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. Также на магнитные бури реагируют пожилые люди, беременные, дети и люди с хроническими болезнями.

Среди симптомов во время магнитных бурь головная боль и головокружение, боли в мышцах и суставах, бессонница, раздражительность, повышение или понижение артериального давления, перепады настроения.

Могут обостряться хронические болезни, мучить мигрени.

Магнитная буря 25 июля.

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